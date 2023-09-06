Українські військові наступають південніше Бахмута. Як зазначив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
"На напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник, передає Military Media Center.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступ південніше міста Бахмут.
"Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - додав Ковальчук.
Ситуація в Бахмуті
Ситуація в районі Бахмута стабільно важка. Сили оборони України успішно відбили атаки російських військ в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 вересня. "На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області", - йшлося у повідомленні.
Крім того, 5 вересня стало відомо, що президент України відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку та поспілкувався із командирами.