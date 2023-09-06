На напрямку Роботине-Новопрокопівка наші військові досягли успіху і закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові наступають південніше Бахмута. Як зазначив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник, передає Military Media Center.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступ південніше міста Бахмут.

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"Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - додав Ковальчук.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в районі Бахмута стабільно важка. Сили оборони України успішно відбили атаки російських військ в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 вересня. "На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області", - йшлося у повідомленні.

Крім того, 5 вересня стало відомо, що президент України відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку та поспілкувався із командирами.

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