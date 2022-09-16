Зокрема, наступи окупантів відбили у районах Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки та Новомихайлівки.

Військовослужбовці Сил оборони завдали втрат російським загарбникам і відбили атаки в районах п’яти населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройниї сил України у вечірному зведенні.

"Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

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Також протягом поточної доби українська авіація уразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника і один опорний пункт. Втрати ворога уточнюються. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один безпілотний літальний апарат окупантів.

"Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили два райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються", - зазначається у зведенні.

Водночас противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку.

Разом з тим, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, констатують в Генштабі. Зокрема, противник продовжує тероризувати мирне населення, завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"За поточну добу ворог завдав чотири ракетні, п’ять авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

Так, від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, а на інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії.

На Харківському напрямку, зокрема і з території Російської Федерації, зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін.

Також на Слов’янському напрямку ворог стріляв в районі населеного пункту Гороховатка, а на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли населені пункти Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ. А на Авдіївському напрямку – Мар’їнку, Красногорівку, Первомайське, Новомихайлівку, Авдіївку та Водяне.

Водночас на Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив, але продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка, додали в Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ захопили великий запас дальнобійних боєприпасів ворога.

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