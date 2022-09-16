Ці снаряди могли бути випущеними окупантами у бік Харкова, але тепер будуть направлені по російським військам.

Підрозділи Збройних сил України захопили великий запас дальнобійних боєприпасів ворога.

Про це повідомляє СтратКом у Telegram-каналі.

Місце знаходження цих боєприпасів не вказується, водночас зазначається, що снаряди могли б бути використані окупантами для обстрілу Харкова.

Відео дня

"Підрозділи ЗСУ захопили черговий чималий запас дальнобійних боєприпасів, який рашисти планували випустити у бік Харкова. Все упаковується та вивозиться для подальшого відправлення їх у бік ворога", - йдеться у коментарі до відповідного відео з боєзапасами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Ізюмом виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії люди. Зокрема, про одних з 64 похованих відомо, що ці люди перебували в підвалі житлового будинку, в який було влучання.

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