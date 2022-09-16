Підрозділи Збройних сил України захопили великий запас дальнобійних боєприпасів ворога.
Про це повідомляє СтратКом у Telegram-каналі.
Місце знаходження цих боєприпасів не вказується, водночас зазначається, що снаряди могли б бути використані окупантами для обстрілу Харкова.
"Підрозділи ЗСУ захопили черговий чималий запас дальнобійних боєприпасів, який рашисти планували випустити у бік Харкова. Все упаковується та вивозиться для подальшого відправлення їх у бік ворога", - йдеться у коментарі до відповідного відео з боєзапасами.
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