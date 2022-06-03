Українські військові збили 4 ворожі ракети, випущені з підводного човна.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Відзначається, що одна крилата ракета збита над морем в Одеській області, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи збили над Миколаївською областю.
"У Чорному морі на виконанні бойових завдань зараз знаходиться 3 ракетних кораблі і 1 підводний човен, а також 5 ВДК (великі десантні кораблі – УНІАН). Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в Севастополі керівництво Чорноморського флоту РФ почало застосовувати відому з 2014 року підступну "російську тактику", але тепер вже і на морі. Зокрема, окупанти виводять на рейд Севастополя судна торгового флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден.
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