У Чорному морі в даний час знаходиться 3 ракетних корабля і підводний човен, а також 5 БДК противника.

Українські військові збили 4 ворожі ракети, випущені з підводного човна.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Відзначається, що одна крилата ракета збита над морем в Одеській області, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи збили над Миколаївською областю.

"У Чорному морі на виконанні бойових завдань зараз знаходиться 3 ракетних кораблі і 1 підводний човен, а також 5 ВДК (великі десантні кораблі – УНІАН). Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Севастополі керівництво Чорноморського флоту РФ почало застосовувати відому з 2014 року підступну "російську тактику", але тепер вже і на морі. Зокрема, окупанти виводять на рейд Севастополя судна торгового флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден.

Вас також можуть зацікавити новини: