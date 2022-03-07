Жінки стали на захист країни під час вторгнення РФ в Україну.

Українські жінки-військовослужбовці звернулися до росіян, які прийшли з війною в Україну.

"Ми - жінки України, ми благословили наших чоловіків на захист нашої землі. Ми вже вивезли наших дітей у безпечне місце - генофонд нашої нації захищений", - йдеться у зверненні.

Жінки зазначили, що приєдналися до чоловіків ЗСУ і будуть знищувати ворога на кожному сантиметрі української землі.

"За кожну дитину, жінку, старого, зруйнований будинок і навіть сарай ми будемо відстрілювати вас, як скажених собак!" - звернулися військовослужбовці до окупантів.

Раніше в Миколаївській області російські окупанти просто кинули техніку і втекли з поля бою. Тепер це - нові трофеї українських військових.

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