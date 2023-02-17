Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення окупантів.
"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.
Втрати РФ в Україні: актуальні дані
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять 140 тисяч 460 осіб особового складу.
Також Росія втратила: танків - 3296, бойових броньованих машин - 6517, артилерійських систем - 2306, РСЗВ - 466; засобів ППО - 239, літаків - 298.
Величезні втрати у "Вагнера". У 92-й окремій механізованій бригаді повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти перекинули в Україну близько 40 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера". Понад 35 тисяч з них вже ліквідували.