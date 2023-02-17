Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони живої сили противника.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення окупантів.

"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.

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Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять 140 тисяч 460 осіб особового складу.

Також Росія втратила: танків - 3296, бойових броньованих машин - 6517, артилерійських систем - 2306, РСЗВ - 466; засобів ППО - 239, літаків - 298.

Величезні втрати у "Вагнера". У 92-й окремій механізованій бригаді повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти перекинули в Україну близько 40 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера". Понад 35 тисяч з них вже ліквідували.

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