Артилерія завдала потужного удару по позиції загарбників, ліквідувавши техніку та боєприпаси.

Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужно вдарили по позиціях російських окупантів в одній з південних областей України.

Відео атаки опублікувала прес-служба бригади.

"Арта 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищує БМП-3 окупантів з повним боєкомплектом десь на Півдні України", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно атаку української артилерії на позиції російських загарбників. Один зі снарядів влучив у ворожу БМП-3. Вона миттю спалахнула. В результаті попадання здетонував боєкомплект окупантів.

Як повідомляв УНІАН, раніше бійці мінометного підрозділу окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищили мінометний розрахунок ворога. "На горіхи" російські окупанти отримали своїми ж мінометами і БК. Трофеї наші воїни відразу пускають у бій", - зазначили у Генштабі.

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