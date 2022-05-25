Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужно вдарили по позиціях російських окупантів в одній з південних областей України.
Відео атаки опублікувала прес-служба бригади.
"Арта 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищує БМП-3 окупантів з повним боєкомплектом десь на Півдні України", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно атаку української артилерії на позиції російських загарбників. Один зі снарядів влучив у ворожу БМП-3. Вона миттю спалахнула. В результаті попадання здетонував боєкомплект окупантів.
Як повідомляв УНІАН, раніше бійці мінометного підрозділу окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищили мінометний розрахунок ворога. "На горіхи" російські окупанти отримали своїми ж мінометами і БК. Трофеї наші воїни відразу пускають у бій", - зазначили у Генштабі.