Також уражено райони зосередження особового складу противника.

Сили оборони України вразили багато артилерійських засобів та зенітно-ракетних комплексів російських загарбників. Окупанти знову били по цивільних об’єктах.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та станцію РЕБ противника.

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Водночас, російські окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Зокрема, авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області; Надія, Невське, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Торське, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті станом на 21 вересня - головні новини

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Російська армія зазнала значних втрат в районі Роботиного у Запорізькій області.

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