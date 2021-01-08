Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ - черговий випадок "інформаційної локшини", зазначають у відомстві.

У Міністерстві оборони України спростовують заяву про те, що військових годують картопляним пюре російського виробництва.

Читайте такожЗ 1 січня в Україну можуть хлинути товари з РФ через відсутність підпису прем'єр - міністра-ІвановПро це йдеться на сторінці оборонного відомства в Facebook.

"Картопля сушена" не входить до переліку продуктів, що використовуються для організації харчування особового складу ЗСУ. Відповідно, це стосується всієї оголошеної низки "сушених картопляних пластівців" (картопляного пюре) та інше", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, з 2021 року харчування всього особового складу Збройних Сил України організовано з використанням каталогу продуктів харчування.

"Асортимент продуктів розширено до 409 найменувань. Він дає можливість кухарям готувати різноманітні та смачні страви", - пояснили у відомстві.

У Міноборони додають, що, попри те, що багато питань необхідно вирішити, рішення про перехід на каталог в ЗСУ "остаточне й безповоротне".

"Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ" - черговий випадок "інформаційної локшини", фейк", - зазначили у відомстві.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня 2020 року директор ЧМП "Вимал" Сергій Самоненко заявити, що українських військових годують картопляним пюре виробництва Російської Федерації.

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Автор: Світлана Закелова