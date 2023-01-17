Українські аеророзвідники продемонстрували високу майстерність, викравши дроном рацію російських окупантів.
Як повідомили воїни батальйону К2 54 окремої механізованої бригади, дрону вдалося зачепити рацію та викрасти її з ворожих позицій.
"Спи*дили", або як український дрон викрав рацію ворогів. Майстерність аеророзвідників К2 і нові технології допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією", - зазначили воїни.
Операцію фіксували кілька дронів у повітрі. На кадрах видно, як один з дронів підлітає до російських позицій, підчеплює рацію, що валялася на землі і летить з трофеєм на базу.
Майстерність аеророзвідників К2
Вже не вперше воїни батальйону К2 демонструють свою майстерність. Раніше на донецькому напрямку дрон аеророзвідників цього підрозділу "привів" в полон "вагнерівця".
Згодом цей 20-річний "вагнерівець" з Астрахані розповів, що здався в полон українським воїнам, коли "свої" вигнали його з окопів.