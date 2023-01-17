Вдалу операцію здійснили аеророзвідники К2.

Українські аеророзвідники продемонстрували високу майстерність, викравши дроном рацію російських окупантів.

Як повідомили воїни батальйону К2 54 окремої механізованої бригади, дрону вдалося зачепити рацію та викрасти її з ворожих позицій.

"Спи*дили", або як український дрон викрав рацію ворогів. Майстерність аеророзвідників К2 і нові технології допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією", - зазначили воїни.

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Операцію фіксували кілька дронів у повітрі. На кадрах видно, як один з дронів підлітає до російських позицій, підчеплює рацію, що валялася на землі і летить з трофеєм на базу.

Майстерність аеророзвідників К2

Вже не вперше воїни батальйону К2 демонструють свою майстерність. Раніше на донецькому напрямку дрон аеророзвідників цього підрозділу "привів" в полон "вагнерівця".

Згодом цей 20-річний "вагнерівець" з Астрахані розповів, що здався в полон українським воїнам, коли "свої" вигнали його з окопів.

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