За його словами, це лише 20% з того, що могли затрофеїти бійці під час двох атак.

Воїни К-2 54 ОМБр затрофеїли багато зброї за підсумками двох вдалих атак на одному з напрямків.

Комбат другого батальйону бригади показав імпровізований "зал" трофеїв. За його словами, це лише 20% з того, що могли забрати воїни.

Командир батальйону зауважив, що кожен трофейний автомат на відео - це один ліквідований окупант. На кадрах також видно кілька касок окупантів. По стану деяких з них очевидно, що сталося з їхніми власниками.

Відео дня

"Наголошую, що один автомат, який тут є, - це один знищений ворог. Можете подивитися скільки тут всього. Тільки не пощастило деяким Ванькам", - зазначив комбат.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на війні в Україні станом на 27 грудня орієнтовно склали понад 103 тисячі чоловік особового складу.

Також Росія втратила: танків - 3 тисячі 16, бойових броньованих машин - 6 тисяч 24, артилерійських систем - 1 тисячу 998, реактивних систем залпового вогню - 418.

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