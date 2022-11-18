Підрозділ цього невдахи розвалили, тож йому не залишилось нічого іншого як підняти руки та білий прапор.

Українські військові продовжують боротися з російськими окупантами, застосовуючи всю можливу техніку. У цій боротьбі нашим захисникам дуже допомагають БПЛА.

Битву українських дронів у повітрі ви вже бачили. А тепер подивіться, як на донецькому напрямку дрон "веде" в полон "вагнерівця".

"Підрозділ цього невдахи розвалили, тож йому не залишилось нічого іншого як підняти руки та білий прапор. Прилетів дрон, подав знак "Давай за мною, валянок!" та провів під конвоєм орка аж до місця, де на нього чекали наші воїни", - написав волонтер Сергій Притула, оприлюднивши відео, яке йому надали у підрозділі К2 54 ОМБр.

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Війна в Україні: полонені

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав українців на окупованих територіях не вступати в російську окупаційну армію, а виїхати з окупованих територій або здаватися в полон українській армії.

Крім того, ЗСУ виступили з терміновим зверненням до військових армії Білорусі і Росії із закликом не брати участь у війні, а здаватися в полон.

Як писав УНІАН, 18 вересня в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відкрито єдиний центр і цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових і їхніх сімей про можливість скласти зброю і зберегти своє здоров'я і життя.

21 вересня президент Росії Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в планах мобілізувати близько 300 тис.осіб.

4 жовтня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проекту "Хочу жити" надійшло понад 2 тис.звернень окупантів про готовність здатися в полон. Військовослужбовці РФ масово здаються в полон, бо не хочуть загинути в Україні. Відомо, що щодня кількість дзвінків від російських військовослужбовців на "гарячу лінію" з приводу здачі в полон постійно зростає.

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