Український льотчик розповів про те, яким він пам'ятає 24 лютого 2022 року.

Повномасштабна війна застала кожного українця в абсолютно різних ситуаціях. Чого не скажеш про військових, які могли очікувати вторгнення. Підполковник Іван "Смерека" Смеречанський, командир авіаційної ескадрильї 114 бригади тактичної авіації, розповів, що 24 лютого він перебував у Харківській області і йому дали "готовність" на зліт:

"Я побачив на власні очі, як почали бомбити Харків. Я спочатку думав, що це якийсь сон, що зараз прокинуся - і все буде добре, але, на жаль, так не сталося".

Льотчик в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, що здійнявся в небо він о 4-й годині ранку і бачив, як бомблять аеродроми та мирне населення. І додав, що в перші дні в них було завдання вивести літаки на інший аеродром і допомагати стримувати ворога в Херсонській області.

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Смеречанський зізнався, що відбити атаку російської авіації вдалося, зокрема, через те, що окупанти "летіли потоком з надією", що у ЗСУ немає протиповітряної оборони.

"Основний фактор був - це те, що ми вмотивовані, тому що це в нас на генетичному рівні, і ми просто захищаємо своє. У них не було такої мотивації, їм просто дали наказ: ось туди, ось туди треба стріляти, бомбити їх. А в нас мотивація така, що на тебе вдома чекає сім'я, тому ти однозначно маєш захищати її, і ти будеш іти до останнього", - зізнався підполковник.

За його словами, потрібно ще враховувати й той фактор, що 24 лютого 2022 року Україна мала менше озброєння і були відсутні західні розробки.

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Раніше УНІАН повідомляв, скільки українців загинули в російському полоні: у Міноборони оприлюднили цифри.

Крім того, боєць ЗСУ назвав причину проблем із мобілізацією. За його словами, люди досі уявляють, що армія досі - це дешева робоча сила тощо.

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