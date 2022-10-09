Іван зізнається, що веде рахунок загиблих бійців, яких він перевозить.

Режисер ТСН, актор, а нині - офіцер Збройних сил України Іван Секач пішов до військкомату у перші дні повномасштабної війни.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Іван майже одразу потрапив на фронт, тричі ледь не загинув.

На передовій креативному і веселому режисеру дісталася чорна робота - забирати з поля бою загиблих біців та не дати їм залишитися безіменними. Тому й позивний йому дали відповідний - "Харон".

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Іван зізнається, що веде рахунок загиблих бійців, яких він перевозить. Та розкривати втрати не став й запевнив, що у нас втрати не такі значні, як у рашистів.

"Максимально за один раз вивозив 9 хлопців, але це не за один день було", - поділився він.

"Харон" каже, що найважча його історія з початку повномасштабної війни - коли довелося забирати двох загиблих дітей. Одній було 5 років, а іншій - 14.

За словами Івана, його місія - складна, та доводиться брати й робити це. Він наголосив, що не розкривати втрати серед українських бійців - правильне рішення нашого командування.

Довідка УНІАН. Харон (др.-грец. Χάρων) в грецькій міфології - перевізник душ померлих через річку Стікс (за іншою версією - через Ахерон) в підземне царство мертвих.

Втрати ЗСУ у війні з Росією

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у кінці серпня заявив, що у війні з Росією загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. При цьому він не уточнив, про який період йдеться - з 2014-го року чи з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що втрати Збройних сил України на фронті цього місяця значно зменшилися у порівнянні з піком бойових дій у травні та червні 2022. За його словами, зараз Україна щодня втрачає 30 людей загиблими і близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій у травні та червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців на день.

Міністр оборони Олексій Рєзніков раніше розповів про реальні втрати ЗСУ на війні. За його словами, вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога.

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