Україна готується до жорстокої зими, поки РФ нарощує удари, - Bloomberg

Союзники шукають можливості допомогти Києву, але швидкого рішення проблеми ППО наразі немає.

Через нестачу ракет-перехоплювачів Україна може зіткнутися з серйозними проблемами із захистом міст від російських балістичних ракет цієї зими. Москва нарощує виробництво ударної зброї, тоді як швидкого рішення для посилення української ППО наразі немає, пише Bloomberg.

Росія збільшила виробництво балістичних ракет і реактивних безпілотників "Шахед". Останніми днями це дозволило російським військам майже безперервно атакувати Київ та інші українські міста.

Особливо небезпечною є ситуація з балістичними ракетами, для перехоплення яких Україна значною мірою залежить від американських систем Patriot.

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Аналітик Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман вважає, що нинішні можливості української протиракетної оборони вже не встигають за темпами зростання російської загрози.

"Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли фактично вичерпали можливості протиракетної оборони порівняно зі зростанням загрози", – сказав він.

За його словами, цієї зими ситуацію буде надзвичайно складно змінити без додаткових ракет-перехоплювачів.

Україні потрібно 300 ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проходження зими Києву необхідно отримати близько 300 ракет-перехоплювачів Patriot.

Україна звертається по допомогу до західних партнерів, однак союзники неохоче передають ракети зі своїх запасів. Причина – значне скорочення світових запасів перехоплювачів після війни США з Іраном.

За оцінками, Сполучені Штати мають близько 800 найновіших ракет PAC-3 та кілька сотень перехоплювачів попереднього покоління PAC-2.

Європейські союзники намагаються переконати Іспанію та Грецію передати Україні частину ракет Patriot із власних резервів. Київ також веде переговори з Південною Кореєю та Японією, однак поки ці зусилля не дали необхідного результату.

США обговорюють виробництво Patriot в Україні

Україна намагається знайти довгострокове рішення проблеми. Володимир Зеленський заявив, що Київ прискорює роботу над власними високошвидкісними перехоплювачами для боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Державний секретар США Марко Рубіо також підтвердив, що Вашингтон обговорює можливість ліцензійного виробництва ракет Patriot в Україні.

Однак навіть у разі досягнення домовленостей це не вирішить проблему найближчих місяців.

Україна також розвиває альтернативні системи протиповітряної оборони. Серед них – франко-італійський комплекс SAMP/T. За словами Зеленського, ще дві такі системи мають отримати Збройні сили України найближчими роками.

Водночас власний український конкурент Patriot під назвою Freyja поки перебуває переважно на етапі розробки. Його виробник Fire Point залежить від європейських постачальників компонентів, які самі не виробляють необхідні деталі у достатніх масштабах.

Росія використовує нову зброю

Москва не лише збільшує кількість атак, а й застосовує нові типи озброєння. Серед них – гібрид безпілотника та ракети "Бандероль", а також реактивні безпілотники, які складно перехоплювати українській ППО.

Наслідки вже є важкими. З початку серпня внаслідок російських повітряних атак на Київ та область загинули понад 80 людей. Це стало найгіршим показником із часу відступу російських сухопутних військ із регіону у квітні 2022 року.

Україна паралельно намагається розвивати засоби радіоелектронної боротьби. Один із таких проєктів – "Лімас" – уже допомагав виводити з ладу та навіть збивати російські гіперзвукові ракети "Кинджал".

Однак його можливостей недостатньо для боротьби з ракетами "Іскандер", які можуть летіти на значно більшій висоті.

Київ хоче використовувати Starlink для ударів по пускових установках

Ще одним напрямком української стратегії є спроба зменшити загрозу не шляхом перехоплення ракет, а через знищення їхніх пускових установок.

Київ наполягає на можливості використання супутникового зв'язку Starlink українськими безпілотниками над територією Росії. Це дозволило б ефективніше націлювати дрони на російські ракетні комплекси.

Такий підхід називають принципом "стріляй по лучнику" – тобто знищувати засіб, який запускає ракету, ще до її пуску.

Рішення щодо використання Starlink на російській території зрештою залежить від адміністрації Дональда Трампа.

"Ми маємо працювати та асиметрично вражати територію Російської Федерації – ракетні пускові установки та їхні промислові потужності", – заявив резервіст української ППО Анатолій Храпчинський.

За його словами, доступ до Starlink у районах, де працюють російські ракетні пускові установки, міг би суттєво допомогти Україні.

Війна в Україні - прогнози на зиму

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна опинилися у новій спіралі взаємних ударів, яка дедалі сильніше зачіпає цивільне населення. Сторони атакують склади, енергетичну та паливну інфраструктуру, порти й логістичні об'єкти далеко від лінії фронту.

Як пише The New York Times, останніми місяцями повітряна війна стала значно інтенсивнішою. Росія й Україна використовують дедалі більший арсенал ракет і безпілотників, намагаючись завдати противнику економічних збитків та змусити його поступитися. Попереду важка зима, попереджає видання.

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