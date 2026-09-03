'Україна не готова до вступу в ЄС': Мадяр назвав причину

Прем'єр Угорщини заявив, що його країна може погодитися на процес вступу України до ЄС на основі заслуг, жодних виняткових процедур, жодних прискорених процедур.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що позиція його країни не змінилася, вступ України до Європейського Союзу має відбуватися без жодних прискорених процедур, повідомляє Index.

Видання поділилося, що на запитання журналістів щодо підтримки переговорів України про вступ до ЄС, глава уряду зазначив, що було укладено політичну угоду про відновлення мовних, освітніх, культурних та інших прав угорської меншини.

"Ми просили лише того, на що має право кожна людина, – можливості користуватися власною мовою. Україна погодилася на це, прийняла цю угоду, в якій визначені конкретні терміни. Ми поки що не бачимо, щоб щось відбулося", - зазначив Мадяр.

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Він додав, що позиція Угорщини не змінюється, країна може погодитися на процес вступу на основі заслуг, жодних виняткових процедур, жодних прискорених процедур.

"Україна – країна, що перебуває у стані війни, і, очевидно, не готова до вступу в ЄС, хоч би чим намагалися переконати Україну лідери ЄС чи країн-членів, на мою думку, цілком помилково", - висловив думку прем'єр Угорщини.

Він нагадав, що Сербія розпочала процес вступу п’ятнадцять років тому, але з шести кластерів відкрили лише два.

Мадяр назвав типовою подвійною риторикою те, що країну виділяють з політичних міркувань, манячи її "медовою пасткою", як це сталося у випадку з Туреччиною.

Вступ України до ЄС: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова назвала дуже життєздатними перспективи України набути членства в ЄС до 2030 року. Матернова зазначила, що переговорні кластери вимагатимуть багато змін. На її думку, Україна до цього готова. Посолка ЄС в Україні додала, що питання про те, наскільки швидко Євросоюз і Україна зможуть завершити переговори про вступ, залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи.

Також ми писали, що чиновники ЄС у розмові з журналістами зазначили, що Україна виконала лише 15% реформ, передбачених 10-пунктним планом, узгодженим у грудні 2025 року. Зазначається, що щоб вступити до ЄС, країна має прийняти тисячі європейських законів і рішень, а потім отримати одностайне схвалення існуючих членів. Європейські чиновники вважають, що за наявності достатньої волі Україна могла б завершити технічні переговори приблизно за чотири роки.

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