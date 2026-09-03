Стрілянина між СБУ і ГУР: Зеленський анонсував звільнення в обох відомствах

Зокрема, з лав СБУ і ГУР будуть звільнені заступники голів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові рішення у зв’язку з конфліктною ситуацією, що виникла між представниками Служби безпеки України і Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відповідну заяву глава держави зробив під час вечірнього звернення до українців після розмови з Генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО.

"Вже є дві підозри учасникам – тим, хто причетний до стрілянини: співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося, – від першого дня всієї цієї історії", - зазначив Зеленський.

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Своєю чергою, як повідомив генпрокурор Кравченко в Telegram, про підозру за фактами застосування вогнепальної зброї повідомлено співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 Кримінального Кодексу України (перевищення влади або службових повноважень) і військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). У межах розслідування призначено комплекс експертиз.

Разом з тим, як зауважив Зеленський, важливо, щоб була правда і не було повторення таких ситуацій.

"Тому щодо керівників цих двох органів – СБУ та ГУР – буде надана оцінка за результатами службового розслідування. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути", - наголосив Зеленський.

Стрілянина між СБУ і ГУР

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Служба безпеки України повідомила, що ФСБ РФ готувала теракт "проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави". У той день у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що у Дніпровському районі Києва між представниками СБУ і Головного управління розвідки Міноборони відбулася стрілянина.

У медіа поширювалася інформація, що ці події якимсь чином пов'язані зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.

Адвокат Тарас Боровський, який є захисником Каплунова, повідомив, що 23 серпня його підзахисного "було викрадено". А у ніч на 2 вересня працівники СБУ приїхали на квартиру Каплунова і "привезли його туди для того, щоб провести там невідкладний обшук у його присутності". Тоді у цій квартирі вже перебували представники ГУР, які підняли тривогу і на місце події почали прибувати їхні побратими.

За слів адвоката, представники СБУ відкрили вогонь, внаслідок чого тяжко було поранено двох осіб, і легко поранено ще одну особу.

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