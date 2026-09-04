'Це питання виживання': Україна залишилася майже без ракет для Patriot, - Politico

Київ просить збільшити постачання ракет-перехоплювачів і фінансування ППО, однак переговори не принесли нових конкретних зобов'язань.

Україна намагається терміново посилити протиповітряну оборону напередодні нового опалювального сезону, однак стикається одночасно з дефіцитом ракет-перехоплювачів та нестачею коштів на їх закупівлю, пише Politico.

Київ звернувся до західних партнерів із проханням надати додаткові системи ППО, ракети та фінансування. Проте зустрічі представників ЄС і НАТО цього тижня не завершилися новими конкретними домовленостями.

Особливо гострою є ситуація з боєприпасами для американських систем Patriot. Країни, які мають запаси ракет PAC-2 та PAC-3, зокрема Греція, Іспанія, Японія та Південна Корея, не поспішають передавати їх Україні, оскільки прагнуть зберегти власні запаси.

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Ситуацію додатково ускладнює глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів. Сполучені Штати намагаються відновити власні запаси після масштабного використання ракет під час операцій проти Ірану, а виробництво боєприпасів для Patriot та інших систем не встигає за попитом.

Запаси Patriot майже вичерпані

За словами українського урядовця, запаси ракет для Patriot у Києва фактично зведені до нуля. Нині одним із головних джерел таких боєприпасів залишається програма НАТО PURL, у межах якої союзники закуповують для України американське озброєння.

За даними військового експерта Дмитра Жмайла, через PURL Україна отримує приблизно 10–20 ракет Patriot на місяць. Цього недостатньо на тлі масштабів російських атак: лише у липні Росія запустила по Україні 195 ракет.

Водночас російські війська вдосконалюють ударні безпілотники. Модернізовані реактивні "Шахеди" можуть летіти швидше та на нижчій висоті, що ускладнює їхнє перехоплення.

Україна вже випробовує чотири прототипи перехоплювачів для боротьби з такими безпілотниками. Президент Володимир Зеленський заявляв, що українські виробники мають можливості для створення відповідної зброї, а розробки вже проходять випробування та вдосконалення.

Київ просить сотні перехоплювачів

Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими Україні необхідно близько 300 ракет-перехоплювачів Patriot.

Однак потреба Києва не обмежується лише Patriot. Україна також зацікавлена в ракетах AMRAAM, IRIS-T та AIM-9X, а також системах HAWK, які можуть бути ефективними проти нових російських реактивних безпілотників.

Німеччина має намір обговорити подальше посилення допомоги Україні на віртуальній зустрічі європейських країн 8 вересня. Очікується, що Берлін оголосить про постачання нових ракет для IRIS-T.

Франція та Італія також заявляли про намір передати Україні ракети-перехоплювачі Aster 30 до жовтня.

Водночас спроби переконати Грецію та Іспанію передати додаткові ракети Patriot поки не дали результату. Питання порушували під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС, однак вона завершилася без нових зобов'язань.

Складною залишається ситуація і з країнами за межами Європи. Японія наразі не планує передавати Україні ракети-перехоплювачі, посилаючись на необхідність зберігати власні оборонні можливості через загрозу з боку Північної Кореї. Південна Корея також не планує зосереджувати допомогу на постачанні такого озброєння.

Україні бракує не лише ракет, а й грошей

Навіть за наявності необхідних боєприпасів Київ стикається з проблемою фінансування. Володимир Зеленський заявляв, що цього року Україна може зіткнутися з дефіцитом близько 23 мільярдів євро в оборонному бюджеті.

Окремою проблемою залишається фінансування програми PURL. Її поточні внески від союзників значно відстають від цілі, яку раніше визначав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Водночас у НАТО готують кілька нових пакетів військової допомоги Україні, частину з яких можуть оголосити найближчими тижнями.

Українська влада наголошує, що посилення ППО є критично важливим напередодні зими. Особливе занепокоєння викликають заяви Росії про підготовку нових масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Це питання виживання", – заявила депутатка українського парламенту Соломія Бобровська, коментуючи необхідність збільшення військової допомоги Україні.

Посилення української ППО - головні новини

Як повідомляв УНІАН, німецькі зенітні артилерійські комплекси Skyranger 35 уже давно перебувають на озброєнні ЗСУ та захищають українське небо. Перше офіційне відео з новітньою системою оприлюднив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ. На це звернули увагу експерти Defense Express.

На кадрах показано саму установку, а також момент ураження повітряної цілі. Як зауважили експерти, сам факт публічної демонстрації озброєння означає, що певну кількість Skyranger 35 було передано Україні у режимі секретності та без зайвого розголосу.

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