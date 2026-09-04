NYT: Україна і Росія закрутили 'спіраль' ударів на порозі дуже важкої зими

На тлі фактично замороженого фронту повітряна війна посилюється, а ознак готовності Москви чи Києва зупинятися наразі немає.

Росія та Україна опинилися у новій спіралі взаємних ударів, яка дедалі сильніше зачіпає цивільне населення. Сторони атакують склади, енергетичну та паливну інфраструктуру, порти й логістичні об'єкти далеко від лінії фронту.

Як пише The New York Times, останніми місяцями повітряна війна стала значно інтенсивнішою. Росія й Україна використовують дедалі більший арсенал ракет і безпілотників, намагаючись завдати противнику економічних збитків та змусити його поступитися.

При цьому фронт залишається практично без істотних змін, а дипломатичні зусилля щодо завершення війни фактично зайшли в глухий кут.

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"Це питання про те, скільки болю може витримати Росія порівняно з Україною – а Росія може витримати багато болю", – заявив військовий експерт Роб Лі.

Україна б'є по російському тилу

Нова хвиля взаємних атак особливо посилилася після того, як наприкінці червня Україна розпочала масштабну кампанію ударів по російських цілях. Володимир Зеленський тоді заявляв, що мета – "змусити її припинити війну".

Відтоді українські далекобійні безпілотники вразили понад 30 складів великих інтернет-магазинів у Росії. Удари порушили логістику, завдали збитків бізнесу та призвели до загибелі працівників складів.

Окремим напрямком стали російські нафтопереробні заводи та паливна інфраструктура. Минулого місяця близько 70% російських автозаправних станцій, за окремими оцінками, зіткнулися з дефіцитом бензину або дизельного палива.

Українські атаки також зачепили російську інфраструктуру в Азовському та Чорному морях. Це створює проблеми для експорту сільськогосподарської продукції Росії та ускладнює логістику окупованого Криму.

Водночас експерти наголошують, що говорити про неминучий економічний колапс Росії поки немає підстав. Проте війна дедалі сильніше відчувається всередині країни, а кількість загиблих цивільних росіян через удари зросла до найвищого рівня від початку повномасштабної війни.

Росія відповідає масованими ударами

Після завершення української 40-денної кампанії Володимир Путін заявив, що Київ відкрив "скриньку Пандори" та заплатить за атаки на російські економічні об'єкти.

Росія відповіла посиленням ударів по Україні. Балістичні та надзвукові ракети дедалі частіше атакують українські міста, тоді як українська ППО стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів Patriot.

Додаткову загрозу становлять нові російські реактивні безпілотники, які здатні розвивати швидкість понад 600 км/год. Вони використовуються як для розвідки, так і для ударів по цілях.

Наслідки для України особливо відчутні в цивільній та економічній сферах. Російські удари по портах Одеської області загрожують українському експорту зерна та іншої аграрної продукції.

За останні шість місяців російські атаки пошкодили або знищили понад 300 українських автозаправних станцій. Також постраждали склади, торговельні центри та інші об'єкти логістики. За даними Української видавничої асоціації, внаслідок російських ударів було знищено близько 13 мільйонів книг.

Взимку ситуація може стати ще гіршою

Аналітики очікують, що взаємні атаки продовжаться та можуть посилитися взимку. Росія вже попереджала про нові удари по українській енергетиці. Володимир Путін заявив, що доручив військам завдавати "масованих ударів по енергетичних об'єктах України". Експерти не виключають, що під ударом може опинитися також водопостачання.

Україна, зі свого боку, продовжує розвивати далекобійне озброєння. Зокрема, Київ працює над власними балістичними ракетами й заявляє, що вони можуть бути готові вже восени. Якщо це станеться, війна може перейти на новий рівень.

Президент України також попередив авіакомпанії, що російський повітряний простір стає небезпечним через українські атаки безпілотниками.

Мирні переговори зайшли в "глибоку паузу"

На цьому тлі перспективи швидкого завершення війни залишаються примарними. Директор ЦРУ Джон Реткліфф нещодавно відвідав Москву, намагаючись переконати російську сторону домовлятися до подальшого погіршення військової та економічної ситуації.

Однак у Кремлі заявили, що переговори щодо завершення війни перебувають у "глибокій паузі".

Експерти та дипломати припускають, що серйозні мирні переговори можуть не відновитися до весни або літа наступного року. Росія поки не демонструє готовності відмовлятися від своїх територіальних вимог, а Україна не має можливості погодитися на капітуляцію.

Війна з Росією - останні удари

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 вересня Сили оборони України завдали удару по російському військовому об'єкту поблизу Сочі. Після серії вибухів там виникла масштабна пожежа.

Місцеві жителі вночі повідомляли про численні вибухи в районі Сочі. Згодом очевидці зафіксували сильне займання поблизу селища Сіріус, неподалік річки Псоу та кордону з Абхазією. За даними OSINT-аналітиків, у цьому районі розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

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