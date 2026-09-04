Російський 'Руслан', який перевозив ракети для 'Іскандерів', літав до Калінінграда

Ан-124-100 "Руслан" із бортовим номером RA-82040 у 2022 році використовували для доставки ракет до Білорусі.

Російський військово-транспортний літак Ан-124-100 "Руслан" RA-82040 здійснив рейс до Калінінградської області. Його маршрут зафіксував моніторинговий сервіс AirNav Radar.

1 вересня 2026 року літак спочатку помітили поблизу Нарви, неподалік кордону Естонії. Останню доступну позицію борту зафіксували біля Лієпаї в Латвії, після чого він перестав передавати дані про своє місцеперебування, доступні цивільним системам.

Вже 3 вересня RA-82040 здійснив зворотний переліт. Моніторингові системи вперше зафіксували його поблизу Мєдового в Калінінградській області. Звідти "Руслан" попрямував у бік Санкт-Петербурга, після чого передача даних припинилася під час входження літака в повітряний простір Росії.

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Літак уже використовували для військових перевезень

RA-82040 має історію виконання військово-транспортних завдань. У березні 2022 року повідомлялося, що Росія використовувала Ан-124 для доставки ракет для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" із території РФ на білоруський аеродром Мачулищі.

Серед літаків, які тоді виконували такі перевезення, був і RA-82040. Разом із ним для транспортування ракет використовували борти RA-82014 та RA-82038.

Наразі літак перебуває під санкціями США. 19 травня 2023 року його внесли до санкційного списку SDN Управління з контролю за іноземними активами США за програмою RUSSIA-EO14024. У санкційному записі RA-82040 безпосередньо пов'язаний із російським 224-м льотним загоном.

Цей самий "Руслан" потрапляв у поле зору спостерігачів і у вересні 2025 року. Після атаки українських безпілотників на Москву 23 вересня російські Telegram-канали поширили відео великого транспортного літака, який летів над містом на надзвичайно низькій висоті.

Ресурс "Агентство" встановив, що на відео був саме Ан-124-100 RA-82040. Того вечора літак вилетів із Внуково та піднявся приблизно до 4200 метрів.

Скільки "Русланів" має Росія

Росія має обмежений парк Ан-124-100. За даними відкритих джерел, у складі російських Повітряно-космічних сил налічується близько 13 таких літаків. Більшість із них належить до військово-транспортної авіації.

Основним військовим оператором Ан-124 залишається 224-й льотний загін. Його літаки базуються або регулярно виконують польоти з аеродрому Сеща у Брянській області. Там також дислокується 566-й військово-транспортний авіаційний полк, який експлуатує Ан-124.

224-й льотний загін виконує транспортні завдання в інтересах Міністерства оборони Росії, зокрема перевозить великогабаритні та особливо важкі вантажі.

Водночас наявність літака у військових реєстрах не означає, що він перебуває в активній експлуатації. Частина Ан-124 знаходиться на зберіганні або потребує технічного обслуговування.

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