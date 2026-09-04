Трамп заявив, що США вимагатимуть від Європи компенсації за допомогу Україні

Трамп заявив про намір домагатися від європейських країн компенсації за надану американську військову допомогу Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть вимагати від Європи гроші за озброєння та іншу допомогу, яку за часів адміністрації експрезидента Джо Байдена країна надавала Україні та НАТО. Про це він написав в Truth Social.

Трамп порушив питання допомоги Україні, коли говорив про запаси боєприпасів США та порівнював їх з ресурсами, необхідними для військової операції в Ірані.

Чинний президент США наголосив, що адміністрація Байдена передала Україні значно більше боєприпасів, причому, як стверджує президент США, безкоштовно. На його думку, значну частину витрат мала взяти на себе Європа.

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"Сотні мільярдів доларів було безкоштовно передано Україні та НАТО, за які заплатила б Європа - якби її лише попросили, але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й дещо із запізненням!", - написав очільник Білого дому.

Трамп не вказав точну суму, яку його адміністрація має намір вимагати, від яких європейських країн Вашингтон очікує гроші та на яких юридичних або фінансових механізмах може ґрунтуватися така вимога.

Reuters також повідомляло, що Трамп заявив про намір домагатися від європейських країн компенсації за американську військову допомогу Україні.

Окремо Трамп висловився про нинішній стан американських арсеналів. За його словами, США мають "майже необмежені запаси" боєприпасів середньої та високої якості.

Більше того, зазначив Трамп, наявних ресурсів значно більше, ніж Сполучені Штати могли б використати під час військової операції в Ірані або іншого потенційного конфлікту.

Очільник Білого дому додав, що військове виробництво в США вийшло на раніше небачений рівень. Наразі Вашингтон, за його словами, насамперед поповнює власні арсенали, однак згодом США планують відновити продаж озброєння союзникам.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, є попередні дати приїзду до Києва спеціальних представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Зеленський поділився, що "фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей". При цьому, президент України додав, що вони відвідають не тільки Київ, а й Москву. За його словами, зустріч в столиці України з американцями може відбутися "найближчими днями". Зеленський наголосив, що важливо, щоб Америка була й надалі активною.

Також ми писали, що Трамп заявив журналістам, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише тоді, коли сторони будуть готові укласти мирну угоду щодо України. Він також заявив, що хотів би, щоб у США були добрі відносини з Росією. Очільник Білого дому пояснив, що це було б "чудово для бізнесу", оскільки Росія - країна з "величезними територіями та дуже цінними землями". Президент США знову заявив, що прагне припинити війну Росії проти України, але й згадав "величезну ворожнечу" між президентами України та РФ.

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