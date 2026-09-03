Українські військові звільнили частину території в Харківській області

В повідомленні 23-ого штурмового полку зазначається, що військові продовжують просування на Куп'янському напрямку.

Сили оборони України повернули контроль над новими ділянками місцевості між Дворічною та Западним у Харківській області, повідомив в Facebook 23-й штурмовий полк "Р.У.Г" 2 корпусу НГУ "Хартія".

Військові поділилися, що під час операції звільнено ще 4 км² української території.

На одній із ділянок бійці 23-ого штурмового полку працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. В повідомленні полку зазначається, що військові продовжують просування на цьому напрямку.

Відео дня

Також військові оприлюднили відео бойової роботи 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу "Хартія". На кадрах показано дії українських військових під час звільнення лісового масиву поблизу Западного.

Район Дворічної та Западного розташований у Куп’янському районі Харківської області. Ця ділянка залишається одним із напрямків активних бойових дій на сході України.

Аналітичний ресурс DeepState в Telegram підтвердив інформацію про успіхи українських військових й оновив карту бойових дій.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за оцінками представників однієї з провідних європейських розвідувальних служб, російські окупанти продовжують повільно просуватися на Донбасі. Водночас, українські військові готуються до важких боїв за останні великі оборонні рубежі регіону. На думку експертів, ситуація для ЗСУ на окремих ділянках фронту погіршується, але темпи російського наступу залишаються вкрай низькими. Вони прогнозують, що росіяни можуть вийти на околиці Краматорська та Слов'янська на початку 2027 року. Однак така кампанія коштуватиме російській армії величезних втрат.

Також ми писали, що головний сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький (Стохід) поділився, що на Костянтинівському напрямку малі піхотні групи окупантів намагаються обійти українські позиції та створити умови для напівоточення. П'ясецький розповів, що російські окупанти продовжують діяти групами по дві особи, намагаючись просочуватися через лінію оборони. Стохід додав, що українські захисники виявляють такі групи та завдають вогневого ураження.

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