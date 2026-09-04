Україна масовано атакувала Сочі: 'мінуснувся' дивізіон ППО, палає нафтобаза (відео)

За даними OSINT-аналітиків, під удар міг потрапити російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

У ніч на 4 вересня Сили оборони України завдали удару по російському військовому об'єкту поблизу Сочі. Після серії вибухів там виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз відео очевидців та дані моніторингових каналів.

Місцеві жителі вночі повідомляли про численні вибухи в районі Сочі. Згодом очевидці зафіксували сильне займання поблизу селища Сіріус, неподалік річки Псоу та кордону з Абхазією.

За даними OSINT-аналітиків, у цьому районі розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Водночас точні наслідки удару та ступінь пошкодження комплексу наразі не встановлені.

Відео дня

Окрім цього, в районі Сочі виникла пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі повідомляли про величезний стовп полум'я, який було видно на значній відстані.

Район Сіріуса вже не вперше опиняється під атакою безпілотників. Раніше російські місцеві медіа повідомляли, що неподалік пляжу "Крила Балтики" окупанти встановили великий радар просто на узбережжі.

Сочі під атакою - останні новини

Нагадаємо, вчора в порту Сочі (РФ) Військово-морські сили ЗС України уразили російське судно забезпечення NEFRIT.

NEFRIT – елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи.

Згідно з відкритими джерелами, NEFRIT було побудовано у 2004 році. Прапор - Російська Федерація. Довжина – близько 91 м, ширина – 18,8 м, максимальна осадка – 6,2 м. Місткість (дедвейт): понад 3600 тонн.

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