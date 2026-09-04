Трамп відповів, чи запросить Путіна на саміт G20 в Маямі

Трамп зізнався, що ще не ухвалив рішення щодо можливого запрошення російського диктатора на саміт "Групи двадцяти", який відбудеться у грудні.

Президент США Дональд Трамп поки не вирішив, чи запрошувати правителя Росії Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Про це американський лідер заявив журналістам, відповідаючи на запитання щодо можливої участі російського диктатора у зустрічі.

"Я поки ще не думав про це", – сказав Трамп.

Нагадаємо, саміт G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі. Раніше американські медіа повідомляли, що адміністрація Трампа розглядала можливість запросити Путіна на зустріч лідерів країн "Групи двадцяти".

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Можливе запрошення російського диктатора залишається особливо чутливим питанням через повномасштабну війну Росії проти України. Участь Путіна в міжнародному саміті могла б стати для Кремля можливістю продемонструвати відсутність повної міжнародної ізоляції.

Востаннє Трамп і Путін особисто зустрічалися на саміті в Анкориджі. Після цього президенти також підтримували контакти телефоном.

США та Росія активізували контакти

Заява Трампа пролунала на тлі активізації контактів між Вашингтоном і Москвою. Як повідомляв УНІАН, 25 серпня стало відомо про таємний візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. Згодом ЗМІ повідомили, що США нібито просили Україну тимчасово утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та півночі Росії на час перебування американської делегації.

За даними американських ЗМІ, Реткліфф міг приїхати до російської столиці, щоб передати Кремлю песимістичну оцінку перебігу війни та закликати Москву домовлятися, поки військова й економічна ситуація не погіршилася.

Водночас Axios повідомляв, що директор ЦРУ під час візиту міг запропонувати провести тристоронню зустріч Трампа, Володимира Зеленського та Путіна.

Російське видання "Агентство" стверджувало, що Путін відмовився від зустрічі з Реткліффом після того, як дізнався зміст його послання. За даними журналістів, американська сторона закликала Кремль якнайшвидше домовитися про завершення війни проти України.

26 серпня Трамп назвав візит Реткліффа до Москви "напіврутинним" і спростував припущення про те, що поїздка була пов'язана із загрозою російського удару по Великій Британії.

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