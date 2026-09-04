На базі 'Дії' створять застосунок для інформування про рух дронів і ракет, - Корецький

Новий застосунок має стати окремим продуктом, створеним на основі "Дії".

В Україні на базі державного сервісу "Дія" створять окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух безпілотників і ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"На базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух "Шахедів", дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, від уряду", - повідомив Корецький.

Водночас термінів запуску нового застосунку та технічних деталей його роботи прем'єр-міністр не уточнив.

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Тривоги в Україні - останні новини

3 вересня уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про запровадження розподілу повітряних тривог за рівнем небезпеки, де жовтий - це коли атака дронів, а червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що уряд готує низку заходів у відповідь на зміну тактики ворожих ударів по нашій країні. За словами президента, також буде змінено звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.

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