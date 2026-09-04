Німеччина зміцнює бригаду в Литві й тим самим надсилає Росії сигнал, - Delfi

До Литви прибудуть близько 5 тисяч німецьких військовослужбовців та цивільних співробітників, які служитимуть у Руклі, Пабраді та на інших військових об’єктах.

Німецька бригада перекидає до Литви значні сили та засоби й надсилає Росії сигнал, що у разі нападу бій розпочнеться з першої ж хвилини, повідомляє Delfi.

Додається, що німецькі сили вважаються найкращою альтернативою на випадок, якщо США вирішать вивести своїх військовослужбовців.

За даними видання, до Литви прибудуть близько 5 тисяч німецьких військовослужбовців та цивільних співробітників, які служитимуть у Руклі, Пабраді та на інших військових об’єктах. Разом із ними буде доставлено близько 2 тисяч одиниць військової техніки.

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Полковник запасу Гінтарас Ажубаліс зазначає, що потенціал німецької бригади у десятки разів перевищує сили союзників, які раніше були розміщені в Литві.

Він додав, що бригада, що дислокується в Литві, надсилає Росії сигнал про єдність альянсу. Ажубаліс зауважив, що рішення Німеччини також не є випадковими.

"Не забуваймо, що бригада дислокується всього за тридцять кілометрів від кордону, так само як і Вільнюс. Гадаю, німці не випадково обрали саме це місце, а не більш зручний з технічної точки зору майданчик, наприклад, у тій самій Руклі. Це все-таки складне й дуже ризиковане з військової точки зору місце", – вважає полковник запасу.

За його словами, у разі нападу німецькі військовослужбовці негайно стануть на захист Литви.

Окрім цього, в Литві будуть задіяні розвідувальні можливості Німеччини.

"З приходом німців ми будемо ще більше бачити й ще більше чути. Іншими словами, тут зосередиться вся німецька розвідка – як її технічні засоби, так і особовий склад. Для Німеччини дуже важливо, щоб розміщена тут бригада не стала об’єктом провокацій. Тому розвідка працюватиме тут дуже серйозно", - розповів колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Військова допомога Україні від Німеччини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку експертів, німецькі зенітні артилерійські комплекси Skyranger 35 уже давно перебувають на озброєнні ЗСУ та захищають українське небо. Перше офіційне відео з новітньою системою оприлюднив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ. Експерти пояснили, що сам факт публічної демонстрації озброєння означає, що певну кількість Skyranger 35 було передано Україні у режимі секретності та без зайвого розголосу. Аналізуючи відео, вони припустили, що його було знято ще не пізніше березня 2026 року. Про це говорить відсутність листя на деревах та тепла форма одягу зенітників.

Також ми писали, що в Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 безпілотників великої дальності для України. Представники німецько-американської оборонної компанії Auterion та її українського партнера по спільному підприємству Airlogix розповіли журналістам, що перші безпілотники вже виготовлено. Вказується, що замовлення уряду Німеччини має бути виконано до середини 2027 року. За даними джерел, вартість замовлення становить близько 300 мільйонів євро. Вони підтвердили, що ці безпілотники є частиною німецької допомоги Україні.

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