В Україні запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки

Український уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки: жовтий - це коли атака дронів, а червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.
"Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки", - пояснив він.
Корецький запевнив, що має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів: там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання.
Важливо, що червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.
Уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту.
Також буде вдосконалено застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00. Корецький додав:
"Це чітка вимога прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків. Мета всіх цих змін - захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури".
Тривоги в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Уряд готує низку заходів у відповідь на зміну тактики російських ударів по Україні. За його словами, також буде змінено звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.