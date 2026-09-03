В Україні запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки

Уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту.

Український уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки: жовтий - це коли атака дронів, а червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

"Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки", - пояснив він.

Відео дня

Корецький запевнив, що має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів: там де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання.

Важливо, що червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту.

Також буде вдосконалено застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00. Корецький додав:

"Це чітка вимога прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків. Мета всіх цих змін - захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури".

Тривоги в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Уряд готує низку заходів у відповідь на зміну тактики російських ударів по Україні. За його словами, також буде змінено звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: