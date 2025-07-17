У Зєлєнограді нарахували близько 10 вибухів.

У ніч на четвер, 17 липня, жителі Російської Федерації скаржаться на вибухи та роботу протиповітряної оборони. Цілі збивають і на підльоті до Москви.

Російське міністерство оборони заявило, що з 20:00 до 23:30 сили ППО знищили над територією Бєлгородської, Брянської, Липецької та Орловсьскої областей 48 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. У мережі пишуть, що під атакою дронів також опинилися міста Рославль (Смоленська область) та Воронєж.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття двох безпілотників, які летіли на російську столицю. "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав він у Telegram о 02:23.

Відео дня

Згідно з повідомленнями російських каналів, вибухи чують й жителі Зєлєнограда (один з адміністративних округів Москви). Місцеві розповідають про роботу протиповітряної оборони та щонайменше 10 "схожих на вибухи" звуків. Також роботу ППО чують у Солнєчногорське Московської області.

Дронові атаки на Росію

За час повномасштабної війни атаки безпілотників на території самої Росії стали інструментом асиметричної відповіді України.

Поступово географія таких атак розширювалася - від прикордонних районів до глибини російської території, включно з Москвою, Санкт-Петербургом, а також нафтовими терміналами, військовими аеродромами та об'єктами логістики.

Також за останні роки в Україні розгорнулося масштабне виробництво дронів дальнього радіусу дії - як морських, так і повітряних, з дальністю у сотні й тисячі кілометрів.

Росія часто заявляє про збиття БПЛА або мінімальні пошкодження, однак численні відео та супутникові знімки підтверджують ефективність частини атак.

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