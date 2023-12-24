Він зазначив, що Міноборони готує рішення, що дозволить військовим отримати "перепочинок" або часткове звільнення.

Питання демобілізації може підніматися лише після того, як закінчиться війна, але у Міноборони розробили рішення, яке дозволить військовим отримати "перепочинок".

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному", це рішення передбачать у новому законопроєкті, який буде зареєстровано у ВР найближчим часом.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена".

Він зазначив, що це має питання справедливості для всіх і Міноборони працює над цим і юридично, і законодавчо, і технічно.

"Наша мета — змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання", - наголосив Умєров.

Умєров про мобілізацію

Міністр оборони зазначив, що процес мобілізації, військової підготовки, проходження служби та демобілізації має бути чітким та зрозумілим для громадян. Саме це є одним з головних завдань майбутніх змін в системі мобілізації.

На думку Умєрова, Україні в цьому питанні потрібні чіткі правила гри, однакові для всіх.

Зараз у Верховній Раді допрацьовують проект нового закону, який посилить мобілізацію та наведе лад у процесах проходження служби у війську.

Вас також можуть зацікавити новини: