На думку військового, демобілізація потрібна не така, як зараз думає більшість українців.

Колишній боєць "Азову", боєць 3 ОШБр та інструктор "Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця" з позивним "Мактавіш" розповів якою повинна бути демобілізація в Україні.

Як йдеться в його інтерв’ю для TSN.UA, військовим демобілізація потрібна, але не така, як думає більшість людей. "Наприклад, бригада стоїть, 80% в ній мобілізовані, вони рік відслужили, ми їх знімаємо, заводимо абсолютно нових людей. На жаль, так не буде. Цього не можливо зробити. Ми маємо робити заміну людей, але таким чином, щоб не зменшувати бойову ефективність підрозділу. Тобто не наповнити їх просто молодим ненавченим складом, який на своїх же помилках, своєю ж кров’ю буде навчатись. Так не має бути", – вважає військовий.

На його думку, потрібно з бойових підрозділів забирати людей з досвідом, які вже роки служать, витягувати їх з "нуля", щоб вони не сиділи на позиціях, в окопах і відправляти їх в навчальні центри, щоб вони проводили навчання молодого особового складу.

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"Передаючи знання та навички молодому складу, вони підвищуватимуть їхній рівень. Після цього їх можна відправляти в підрозділ і замінювати звичайних піхотинців, бійців і так далі. Так ми не будемо мати проблему ненавчених бійців, які будуть втрачати позиції", зазначив "Мактавіш".

За його словами, тільки тоді можна буде якісно замінити особовий склад, який місяцями сидить на позиціях, фізично і морально втомлюється.

Забезпечення прав військовослужбовців в Україні

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Законопроектом пропонується закріпити норми щодо встановлення та зарахування пільгової вислуги років для визначення розміру пенсії.

Також в документі передбачено норму щодо звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців у разі хвороби дитини віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, із збереженням грошового забезпечення на весь період хвороби дитини.

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