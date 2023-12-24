Міністр поскаржився, що зараз мобілізація сприймається українцями як покарання.

Процес мобілізації, військової підготовки, проходження служби та демобілізації має бути чітким та зрозумілим для громадян. Саме це є одним з головних завдань майбутніх змін в системі мобілізації, заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному".

За його словами, мобілізація в Україні була "демонізована" і служба батьківщині сприймається як "покарання". Очікувана реформа має змінити цю ситуацію.

"Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству. Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна", – пояснює міністр.

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На думку Умєрова, Україні в цьому питанні потрібні чіткі правила гри, однакові для всіх.

"Ми хочемо дійти до кордонів 1991 року. Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист — ці питання потребують роз’яснення або змін. (...) Якщо хочемо допомоги суспільства, повинні сказати, як і кого хочемо запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього ми готуємо законопроєкт", – пояснив він.

Законопроект про посилення мобілізації

Як писав УНІАН, зараз у Верховній Раді допрацьовують проект нового закону, який посилить мобілізацію та наведе лад у процесах проходження служби у війську.

Днями нардеп Мар’яна Безугла опублікувала основні положення цього законопроекту:

зниження нижньої планки мобілізаційного віку з 27 до 25 років;

обов’язкове проходження підготовки перед відправкою на фронт;

право на демобілізацію після 36 місяців служби;

скасування системи строкової служби та заміна її на загальну військову підготовку населення;

зобов’язання для громадян самостійно з’явитися у ТЦК чи ЦНАП, аби актуалізувати облікові дані тощо.

Очікується, що на розгляд Верховної Ради законопроект винесуть вже у січні.

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