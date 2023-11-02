Вони планують перейти до лобових атак під керівництвом піхоти.

Окупаційні війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі атак у районі Авдіївки, попри свої великі втрати у техніці та живій силі.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, загарбники готуються перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці у жовтні.

Проект геолокації з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed використав комерційно доступні супутникові знімки, щоб підтвердити, що з 9 жовтня російські війська отримали щонайменше 197 пошкоджених та знищених транспортних засобів, втративши:

Відео дня

99 транспортних засобів під час першої хвилі атак з 9 по 13 жовтня;

94 транспортних засоби під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня;

чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.

Аналітики GeoConfirmed назвали втрати окупантів під Авдіївкою як найбільші за такі стислі терміни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Оборона Авдіївки - останні новини

Днями New York Times також назвав бої за Авдіївку найдорожчими для Росії в повномасштабній війні. Українські воїни з артилерії знищують колони російської бронетехніки і піхоту військ РФ в дуже великих масштабах ще на підступах до міста.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш переконаний, що третя хвиля штурмів міста буде ще важчою, оскільки ворог вчиться на своїх помилках.

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