Окупаційні війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі атак у районі Авдіївки, попри свої великі втрати у техніці та живій силі.
Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, загарбники готуються перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці у жовтні.
Проект геолокації з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed використав комерційно доступні супутникові знімки, щоб підтвердити, що з 9 жовтня російські війська отримали щонайменше 197 пошкоджених та знищених транспортних засобів, втративши:
- 99 транспортних засобів під час першої хвилі атак з 9 по 13 жовтня;
- 94 транспортних засоби під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня;
- чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.
Аналітики GeoConfirmed назвали втрати окупантів під Авдіївкою як найбільші за такі стислі терміни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Оборона Авдіївки - останні новини
Днями New York Times також назвав бої за Авдіївку найдорожчими для Росії в повномасштабній війні. Українські воїни з артилерії знищують колони російської бронетехніки і піхоту військ РФ в дуже великих масштабах ще на підступах до міста.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш переконаний, що третя хвиля штурмів міста буде ще важчою, оскільки ворог вчиться на своїх помилках.