Російські окупанти продовжують вбивати невинних українців. В одному тільки Маріуполі кількість жертв серед цивільних перевищила 3 тисячі осіб, про що раніше повідомляв УНІАН. Решта поселень у фронтовій зоні теж потерпають від дій агресора. Авдіївка входить в їх число. Сьогодні, 21 березня, в місті вбили п'ятьох мирних жителів і поранили ще десятьох.
Сумною інформацією поділився голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. Він написав на своїй сторінці на Facebook: "Сьогодні російська навол*ч знов принесла в Авдіївку смерть і руйнування. "Хвальона армія" вбила п'ятьох наших мешканців, близько десяти цивільних поранені. Покидьки проводять "денацифікацію" шкіл і квартир мирного населення, повністю їх знищуючи... Можливо, це у орків комплекс меншовартості? Мовляв, у Росії *опа, у дирі — дно, то треба і українську Авдіївку з землею зрівняти... Не вийде!!"
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.