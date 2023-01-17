Винних не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Керівники так званого "МВС ДНР" провели службову нараду про наслідки нищівного удару української артилерії по базі російських "мобіків" у Макіївці.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, в ході обговорення бойовики ухвалили рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням.

"В ролі "цапів-відбувайлів" виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів". Їх вже заарештовано міністерством державної безпеки ДНР". Всім висунуто офіційне звинувачення у "халатному ставленні до функціональних обов’язків". Відомо, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ", - зазначили у ГУР.

Як зауважили в розвідці, на територію так званої "ДНР" масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по "пунктах тимчасової дислокації". Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ.

"Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму. Найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих "кадирівців", рівень довіри до яких з боку військового командування різко знижується", - зазначили у розвідці.

Удар по росіянам у Макіївці - що відомо

Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російське командування ніяк ситуацію не коментує, хоча рашистські "воєнкори" рознесли її вже по всіх пабліках.

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