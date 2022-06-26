Супротивники викрадають як чоловіків, так і жінок, зазначив мер Енергодара.

Російські окупанти викрадають в Енергодарі Запорізької області людей і вимагають викуп по 50 тис. гривень за звільнення.

Про це міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив у Telegram.

"Бізнес на крові роблять рашисти в окупованому Енергодарі та найближчих селах району. Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язненні тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у "протиправній діяльності", зокрема участі в самообороні міста, приховуванні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників"", - наголосив Орлов.

За його словами, російським окупантам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара.

"Це просто привід. Якщо хтось потрапив під їх жорна, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко. Якщо раніше викрадали тільки чоловіків, то зараз в полон потрапляють і жінки", - заявив він.

"Крім так званих "політичних" в’язнів, у окупантів є ще один великий напрямок діяльності - викрадення заради грошей. Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини - 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самих полонених або їх родичів", - наголосив Орлов.

Він зазначив, що за останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася.

Раніше Дмитро Орлов зазначав, що російські окупанти почали активніше застосовувати репресії до українських працівників захопленої Запорізької атомної електростанції, яка розташована в місті.

24 червня мер повідомляв, що АЕС працює в українській енергомережі, її обслуговує наш персонал, але водночас там є російські окупанти та представники "Росатому".

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