За словами Андрія Юсова, в українському полоні перебувають особи, в обміні яких Росія зацікавлена, і їхня кількість збільшуються.

Київ готовий до найбільш креативних рішень у питанні повернення своїх полонених. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, для нашої країни головне - забезпечити результат, для чого, зокрема, залучаються посередники.

"Цього разу Україна вдячна Об'єднаним Арабським Еміратам. Але цей перелік дуже широкий, ми готові його максимально розширювати і збільшувати. Інструменти можуть бути різні, ми готові на найбільш креативні рішення", - сказав Юсов.

Він зазначив, що головним у процесі обміну полоненими є зацікавленність обох сторін. Водночас майбутні вибори президента РФ тиснуть на цей процес обміну. При цьому, за словами Юсова, в українському полоні перебувають особи, в обміні яких Росія зацікавлена, і їхня кількість збільшується.

"Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес - це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити. ... Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво", - додав представник ГУР.

Повернення українських полонених - останні новини

3-го січня з російського полону повернулись 230 українських захисників і захисниць. Це був найбільший з усіх обмінів з початку війни РФ проти України.

Також УНІАН повідомляв, що глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції зі своєї сім'ї в обмін на українських полонених.

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