Окупанти звітують, що нібито спрацьовує ППО.

В окупованому Херсоні пролунало щонайменше 8 вибухів. Є нові "прильоти" по Антонівському мосту.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Місцеві пабліки публікують кадри з Херсона, на яких видно дим. Згодом з'явилася інформація про влучання в Антонівський міст.

Відео дня:

На одному з відео видно момент влучання. Над мостом видно дим.

Тим часом російські ресурси пишуть, що над містом нібито працює ППО. В Збройних силах України удари по Херсону не коментують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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