Мер закликав мешканців міста залишатися вкрай обережними.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин показав відео з місця ліквідації потужної авіаційної бомби.

Відповідний ролик він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв і руйнацій. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам!", - повідомив міський голова.

Він висловив надію, що у місті більше не буде таких знахідок, однак закликав мешканців залишатися вкрай обережними.

Нагадаємо, в Ірпені, в районі військового госпіталю виявили авіабомбу. Мешканців мікрорайону просили негайно виїхати в інші частини міста.

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