Відновлення транспортного сполучення на Житомирській трасі було пріоритетним завданням після звільнення Київської області від російських окупантів.

Силами дорожників та військових протягом 13 днів було зведено тимчасову переправу через річку Ірпінь поблизу села Стоянка. Новозбудований міст знову відновив сполучення Києва з найближчими населеними пунктами на Житомирській трасі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За словами Кубракова, вже зранку автомобілі рушили введеною в експлуатацію переправою, яка працює у напрямку Житомира і Києва.

"Це один з тих напрямків, де критично важливо було швидко відновити транспортний зв'язок, адже ще в перші дні російського вторгнення міст підірвали й сполучення зі столицею було розірвано", – зазначив він.

Міністр підкреслив, що відновлення транспортного сполучення на Житомирській трасі було пріоритетним завданням після звільнення Київської області від російських окупантів.

"Пріоритетною в регіоні стала Житомирська траса, де не лише зруйнована інфраструктура, але й сама траса була полем битви. Тому оперативно почали розчищати трасу, і паралельно будувати тимчасову об'їзну дорогу. У кооперації з військовими за 13 днів звели тимчасову білощебеневу дорогу з переправою через річку Ірпінь та встановили дорожні знаки", – розповів Кубраков.

Наразі переправою можуть користуватися легкові або маловантажні авто, проте також ведуться роботи з відновлення зруйнованого мосту, аби в повному обсязі відновити транспортні перевезення.

"Дорогою можуть користуватись переважно легкові та маловантажні авто. Тому великоваговий транспорт поки буде користуватись вже наявними обхідними шляхами. Зазначу, що це тимчасове рішення, адже паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, і вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06", – наголосив міністр.

Як раніше повідомляв Олександр Кубраков, будівельників доріг не будуть мобілізовувати до армії.