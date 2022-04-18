Відновлення переправи через річку Ірпінь / фото Мінінфраструктури

Силами дорожників та військових протягом 13 днів було зведено тимчасову переправу через річку Ірпінь поблизу села Стоянка. Новозбудований міст знову відновив сполучення Києва з найближчими населеними пунктами на Житомирській трасі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За словами Кубракова, вже зранку автомобілі рушили введеною в експлуатацію переправою, яка працює у напрямку Житомира і Києва.

"Це один з тих напрямків, де критично важливо було швидко відновити транспортний зв'язок, адже ще в перші дні російського вторгнення міст підірвали й сполучення зі столицею було розірвано", – зазначив він.

Міністр підкреслив, що відновлення транспортного сполучення на Житомирській трасі було пріоритетним завданням після звільнення Київської області від російських окупантів.

Відновлення переправи через річку Ірпінь / фото Мінінфраструктури

"Пріоритетною в регіоні стала Житомирська траса, де не лише зруйнована інфраструктура, але й сама траса була полем битви. Тому оперативно почали розчищати трасу, і паралельно будувати тимчасову об'їзну дорогу. У кооперації з військовими за 13 днів звели тимчасову білощебеневу дорогу з переправою через річку Ірпінь та встановили дорожні знаки", – розповів Кубраков.

Наразі переправою можуть користуватися легкові або маловантажні авто, проте також ведуться роботи з відновлення зруйнованого мосту, аби в повному обсязі відновити транспортні перевезення.

Відновлення переправи через річку Ірпінь / фото Мінінфраструктури

"Дорогою можуть користуватись переважно легкові та маловантажні авто. Тому великоваговий транспорт поки буде користуватись вже наявними обхідними шляхами. Зазначу, що це тимчасове рішення, адже паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, і вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06", – наголосив міністр.

Як раніше повідомляв Олександр Кубраков, будівельників доріг не будуть мобілізовувати до армії.