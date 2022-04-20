Близько 16:00 сапери будуть знешкоджувати авіабомбу.

В Ірпені, в районі військового госпіталю, виявлено потужну авіаційну бомбу.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин в Telegram.

"В Ірпені, в районі військового госпіталю, виявлено потужну авіаційну бомбу. Вивезти її неможливо. Близько 16:00 сапери будуть її знешкоджувати. Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні БМУ, негайно перейти в центральну частину міста! Зараз по мікрорайону буде проїжджати автомобіль з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня", - зазначив він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення тадоставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

З перших днів вторгнення в Ірпені не припинялися запеклі бої.

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