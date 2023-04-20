За минулі дві доби вони запустили 12 БПЛА "Шахед-131/136".

Окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" та інші малоточні системи, щоб компенсувати нестачу високоточних ракет.

У звіті ISW нагадали, за минулі дві доби російські війська запустили 12 безпілотників "Шахед-131/136" на півдні України з акваторії Азовського моря. З них 10 успішно знищила ППО України. На думку представників ЗСУ, це була спроба РФ знайти та знищити українські системи ППО.

Водночас російські блогери активно обговорюють важливість завдання ударів по засобах ППО перед будь-яким потенційним контрнаступом українських воїнів. За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, з 11 вересня 2022 року Росія використала майже всі свої стратегічні ракетні запаси. При цьому українські сили збили 750 із 850 випущених РФ ракет.

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Ігнат додав, що російські збройні сили перейшли на дешевші варіанти з меншою дальністю дії, такі як керовані авіабомби, та зняли зі зберігання ракети типу Х-55 для відновлення.

Ракетні удари РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, запас високоточних ракет у росіян близький до критично малого. За даними Генштабу, з лютого 2022 року РФ використала щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії.

На думку експертів, росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати на осінь. Таким чином російські війська можуть накопичити 2,5 тисяч ракет.

У Повітряних силах додали, що окупанти хочуть переробити всі бомби вільного падіння на "крилаті бомби", щоб збільшити їм дальність ураження.

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