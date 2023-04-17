За словами речника Повітряних сил ЗСУ, неясно, наскільки ефективно росіяни зможуть реалізувати свої бажання з виробництва ракет Х-50 в умовах санкцій.

Російські загарбники будуть використовувати для обстрілів України усе, що буде під рукою. Зокрема, вони хочуть переробити всі бомби вільного падіння на "крилаті бомби", щоб збільшити їм дальність ураження.

Про це в понеділок, 17 квітня, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, росіяни піднімають старі проекти, зокрема - ракети Х-50.

"Раніше проект Х-50 був відкладений як недоцільний, тому що в них була ракета краща - Х-101. Їм дуже потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а Х-50 - це така ж ракета по характеристикам, як Х-101 або "Калібр", яка може летіти доволі далеко й діставати в будь-яку точку України", - розповів Ігнат.

Він додав, що неясно, наскільки ефективно росіяни зможуть реалізувати свої бажання з відновлення ракет Х-50, тим більше в умовах санкцій.

Також російські загарбники нарощують виробництво розвідувальних і ударних безпілотників.

"Противник нарощує виробництво БПЛА, так як за цим майбутнє. Це як розвідувальні, так і ударні дрони. Перепрофільовано деякі виробництва на втілення цієї мрії", - зазначив Ігнат.

Ракетні удари росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що Росія планує запустити серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50 у червні. Це має дати Кремлю змогу восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

16 квітня Юрій ігнат повідомив, що наразі росіяни змінили тактику обстрілів, і замість масованих ракетних ударів по всій території України, вони б'ють по окремих регіонах ракетами і керованими авіабомбами.

За словами Ігната, ракети Х-50 будуть доступні до збиття нашими силами ППО. Це дозвукові крилаті ракети, і їх РФ уже застосовувала під час масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури.

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