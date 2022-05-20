Прем'єр Білорусі заявив, що країна "виключає напад на будь-яку державу".

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко відзначився низкою цинічних заяв щодо України. Зокрема, він заявив, що Білорусь є "мирною державою", а її Конституція "виключає агресію зі своєї території щодо інших держав". Попри це, саме з території Білорусі росіяни сиплять ракетами по мирних українських містах.

Про це Головченко заявив в інтерв'ю Al Arabiya, інформує білоруське держЗМІ BELTA.

"Колективний Захід всіляко намагається навішати на нас ярлик чи агресора, чи співагресора. Їм це вигідно - треба ж чимось виправдовувати тиск на країну, але Білорусь не є стороною конфлікту і не має наміру брати участь озброєним шляхом у його вирішенні. І це неодноразово наголошувалося нами на всіх рівнях, зокрема Президентом. Білорусь – мирна країна, наша Конституція виключає агресію зі своєї території щодо інших держав", - заявив Головченко.

Він запевнив, що Білорусь нібито виключає напад на будь-яку країну. Водночас про розміщення російських військових на території країни та запуски ракет із її території по Україні Головченко не згадував.

Крім того, білоруський прем'єр не розповів, що російські окупанти використовують білоруські аеропорти, а білоруси обслуговують їхню військову техніку.

Як відомо, російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

За даними Міноборони, до 7-ми батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях.

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