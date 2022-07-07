Після того, як група українських військових залишила острів, росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс.

Командування Сил спецоперацій оприлюднило деталі спецоперації на острові Зміїний.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці ССО, які за допомогою спецобладнання обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін.

Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Після виходу на плато острова група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний – мовиться у дописі.

Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го Центру спеціального призначення ССО України.

Зазначається, що у той час, коли українські воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного.

Виконавши завдання, зведена група залишила острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу, розповіли у Командуванні ССО.

Уточнюється, що планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення, а воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР Міноборони та 801-го окремого загону ВМС України.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. В Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

4 липня в ОК "Південь" поінформували, що на острів Зміїний доставлено український прапор. Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що на цьому прапорі є послання російському військовому кораблю.

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