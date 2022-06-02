Другу фільтраційну тюрму російські загарбники організували на базі колишньої Волновахської виправної колонії № 120.

В Оленівці виявили другу фільтраційну тюрму окупантів, де утримують українців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Раніше ми повідомляли про першу фільтраційну тюрму в с. Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волновахської виправної колонії № 120. Судячи з інформації, саме тут утримуються "неблагонадійні" до винесення вироку або проходження фільтрації. Ті, хто просто виявився підозрілим і не належить до вищеназваних категорій", - написав Андрющенко.

За його словами, саме тут утримуються понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців у період евакуації.

Таким чином, зазначив Андрющенко, фільтраційних концтаборів в Оленівці два, а не один. Обидва були пусті станом на 24 лютого 2022 р.

"Цікавий факт щодо волонтерів. Майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України. Тепер стає зрозумілим, нащо так звана "ДНР" розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів", - додав радник мера Маріуполя.

Раніше стало відомо, що російські загарбники ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів і чиновників в Маріупольському районі.

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