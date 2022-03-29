Генеральний секретар ООН доручив заступнику з гуманітарних питань негайно обговорити з Україною і Росією можливість укладення угод про гуманітарне перемир'я і питання їх практичної реалізації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пропонує посередництво для досягнення угод про гуманітарне перемир'я між Росією і Україною.

Як повідомляє сайт новин ООН, про це Антоніу Гутерріш заявив, виступаючи перед журналістами в штаб-квартирі ООН.

Зокрема, Гутерріш доручив своєму заступнику з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу негайно обговорити з Україною і Росією можливість укладення угод про гуманітарне перемир'я і питання їх практичної реалізації.

Він нагадав, що з початку вторгнення Росії в Україну місяць тому війна призвела до "безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів осіб, в основному жінок і дітей, систематичного руйнування важливої інфраструктури і стрімкого зростання глобальних цін на продовольство і енергоносії".

"Необхідно покласти цьому край. Організація Об'єднаних Націй робить все від неї залежне, щоб підтримати людей, чиє життя перевернула війна", - повідомив він.

За словами Гутерріша, ООН підтримує біженців, а також надає допомогу тим, хто залишився в Україні. Тільки за останній місяць її отримали близько 900 тисяч осіб, в основному на сході країни.

"Але давайте скажемо прямо. Вирішення цієї гуманітарної трагедії знаходиться не в гуманітарній, а в політичній площині. Тому я закликаю до негайного гуманітарного перемир'я, яке дозволить домогтися прогресу в ході серйозних політичних переговорів, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту ООН", - заявив глава ООН.

За словами генсека, перемир'я дозволить доставити необхідну гуманітарну допомогу, а також забезпечить безпеку пересування цивільних осіб. "Воно врятує життя, запобіжить стражданням і захистить мирне населення", – додав Гутерріш.

Він також висловив сподівання, що така угода дозволить впоратися з наслідками війни, пов'язаними із загрозою виникнення голоду в багатьох країнах, що розвиваються, яким через пандемію і так доводиться витрачати значні кошти на подолання кризи.

"Я настійно закликаю сторони конфлікту і міжнародне співтовариство в цілому співпрацювати з нами в ім'я миру і солідарності з населенням України і всього світу", – заявив глава ООН.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо світ нічого не зробить для допомоги блокадному Маріуполю, це буде "колективна вина".

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