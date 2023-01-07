Піхотні битви розгортаються на заході від населеного пункту.

Протягом останніх трьох тижнів бої біля Кремінної були зосереджені в лісистій місцевості на заході від міста. Тут розгорталися переважно піхотні битви на малих дистанціях. Російське командування, найімовірніше, розглядає майбутнє звільнення міста, як загрозу для правого флангу угруповання окупантів на Бахмутському напрямку.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в свіжому звіті про ситуацію на фронті. Експерти заявили, що сектор фронту в районі Кремінної має важливе значення. Вороже командування може розглядати тиск ЗСУ біля міста, як загрозу правому флангу угруповання рашистів на Бахмутському напрямку. А саме він став для окупантів ключовим, оскільки, на їхню думку, відкриє шлях до захоплення всієї Донецької області.

"Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної були зосереджені на сильно зарослій лісом місцевості на заході від міста. Оскільки хвойні ліси забезпечують певне покриття від повітряного спостереження навіть взимку, обидві сторони, швидше за все, мають труднощі з точним коригуванням артилерійського вогню. Як це типово для операцій в лісах, бойові дії в основному звелися до боїв піхоти, часто на коротких дистанціях", — розповіли в британській розвідці.

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Ситуація навколо Кремінної: що відомо

Раніше в британській розвідці повідомили про головну ціль в боях за Кремінну. Це траса Р-66, яка йде з Бєлгородської області через Сватове і Кремінну. Вона має ключове значення в системі логістики окупантів у зазначеному секторі.

ЗСУ тримають дорогу під вогневим контролем з жовтня. А коли українські захисники її захоплять, то переріжуть постачання ворога.

У Луганській ОВА повідомили, що бійці ССО іноді фізично виходять на Р-66 і знищують техніку рашистів.

Просування ЗСУ в районі Кремінної йде неспішно через масове мінування території. Навіть у окупантів немає карт розстановки власних пасток.

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