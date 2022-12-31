Повідомляється про чотирьох громадян, які отримали поранення.

Російські окупанти в рамках масованого обстрілу України 31 грудня вдарили по території Хмельницької області. В результаті атаки є постраждалі серед мирного населення.

Такою інформацією поділилися в Офісі президента України. А пізніше відомості доповнив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. В ОПУ спочатку написали про удар дронами, але потім виправили інформацію і повідомили, що обстріл здійснили ракетами.

Що стосується поранених, то з Офісу президента надійшли відомості про двох постраждалих. Але потім Гамалій опублікував уточнення: "В результаті сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше 4 цивільних людини. Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях".

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Масований обстріл України 31 грудня

Рашисти запустили ракети приблизно о 12:30 за київським часом. Відразу після цього була оголошена повітряна тривога по всій Україні. Повідомлялося про кілька хвиль ракет.

Інформація про роботу ППО надходила з Київської, Вінницької, Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. У ряді регіонів ввели екстрені відключення електрики у зв'язку з можливими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

У Києві зафіксували "приліт" по готелю в Печерському районі. А в Солом'янському уламки збитої ракети поцілили в приватний будинок. Внаслідок ракетної атаки одна людина загинула, а ще вісім, включаючи журналіста з Японії, отримали поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.

Ще один удар рашисти здійснили по Миколаєву. Голова ОВА Віталій Кім повідомив про шістьох поранених.

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