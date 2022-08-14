Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає.

У Рівному повідомлено про підозру чоловікові, що порвав і потоптав український прапор.

Про це повідомляє поліція Рівненської області у Facebook.

В повідомленні сказано, що 34-річний рівнянин на вулиці Князя Романа, "застосовуючи силу, зняв прикріплене до будівлі багатоповерхівки дерев’яне руків’я із державним прапором України, та переламавши його на дві частини, зірвав полотно". "Потім у присутності перехожих, демонстративно кинув його на землю та почав топтати і витирати об нього ноги, виявляючи власне зневажливе ставлення до державного символу України",- зазначають в поліції. В повідомленні сказано, що після цього чоловік із місця події зник, однак патрульні поліцейські розшукали його неподалік. "За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від огляду відмовився",- повідомляє поліція.

Слідчим Рівненського РУП зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України. Він підозрюється у публічній нарузі над державним прапором України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

В поліції зазначають, що жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає. "За скоєне йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі",- сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Нацполіція провела обшуки у сина екс-директора Рівненської АЕС, який до смерті побив жінку.

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