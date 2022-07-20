Він намагався пограбувати обмінник.

У Рівному поліцейський зі Львівської області застрелив бійця місцевої територіальної оборони, коли той намагався завадити йому здійснити пограбування.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції в Рівненській області.

Правоохоронці повідомили, що 19 липня чоловік намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді.

З'ясувалося, що 42-річний чоловік зайшов у магазин своєї дружини та побачив, як зловмисник погрожує касиру пістолетом та вимагає у працівниці обмінника віддати йому гроші.

"Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати - отримав поранення. Медики "швидкої" намагалися врятувати чоловіка, втім проведені реанімаційні заходи результатів не дали - він помер. Під час огляду на тілі загиблого експерти виявили кульове поранення ключиці та рани голови", - повідомили у поліції.

Відзначається, що із перших днів війни загиблий був членом добровольчого формування територіальної громади Рівного.

Пізніше у поліції повідомили, що причетним до умисного вбивства у Рівному виявився 27-річний поліцейський із Львівської області.

"У результаті невідкладних розшукових заходів працівники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та оперативники Рівненського РУП встановили, що зловмисник може пересуватися на позашляховику "Toyota Land Cruiser". Зазначений транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили у селі Опарипси Дубенського району на автодорозі "Київ-Чоп", - повідомили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік напав з ножем на подругу, яка спокушала його на очах у дружини.

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